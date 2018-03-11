Украинцы на Паралимпиаде: подробности триумфальных выступлений

Украина получила уже второе золото на Паралимпиаде в Пхенчхане. Награду завоевал лыжник Максим Яровой в гонке на 15 километров. Всего за два дня соревнований – это уже шестая медаль в активе нашей сборной.

Первое "золото" на Паралимпиаде в Пхенчхане Украине принес биатлонист Виталий Лукьяненко. Накануне он выиграл спринт среди мужчин с нарушениями зрения. Вторую золотую медаль для Украины завоевал лыжник Максим Яровой.

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Он победил в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Это уже четвертая награда Ярового на Паралимпиадах, но первое "золото". Четыре года назад в Сочи он выиграл две серебряных и одну бронзовую медали.

А вот серебряную награду завоевала биатлонистка Оксана Шишкова. Она показала второй результат в спринте среди женщин с нарушениями зрения. Также биатлонисты завоевали еще три бронзовых медали. Игорь Рептюх и Людмила Ляшенко – в гонке в классе "стоя". А Анатолий Ковалевский – в гонке среди мужчин с нарушениями зрения.

В целом в Паралимпийских играх в Пхенчхане принимают участие больше полутысячи спортсменов из 49-ти стран. Украину представляют 20 спортсменов и 10 гайдов, – спортсменов, которые сопровождают олимпийцев. Соревнования продлятся до 18 марта.