"В Украине не война, а спецоперация": как Путин придумал фейк, чтобы скрыть зверства России

Россия 24 февраля начала полномасштабное вторжение в Украину. Военные страны-оккупанты цинично обстреливают города и деревни. Ракетные и авиаудары целенаправленно наносятся по жилым районам.

Число погибших среди гражданского населения уже превысило 200 человек. Среди них есть дети. Также в ООН заявили о более полутысячи пострадавших. С начала войны из Украины выехало около миллиона человек.

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Еще вечером 23 февраля украинцы планировали будущее, мечтали, проводили время с друзьями и родными. Они еще не знали, что ночью на 24 февраля придется проснуться от тревожного сообщения: "началась война".

Как Россия придумала циничный фейк, читайте в материале 24 канала.

Спецоперация – фейк Путина

Ночью 24 февраля Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции на оккупированном Донбассе. Тогда глава Кремля цинично подчеркнул: столкновение России с "националистическими силами в Украине" – неизбежно. Путин даже обратился к воинам ВСУ с призывом "немедленно сложить оружие и уходить домой".

Вскоре после позорного и лживого обращения Путина Россия начала полномасштабную войну. Оккупанты обстреляли ряд городов Украины. В частности, Киев, Харьков и Одесса.

Россия боится слова "война"

За 7 дней войны в Украине убили около 9 тысяч русских солдат. В то же время Россия только на четвертый день войны признала, что у нее есть потери. Число погибших оккупантов уменьшили до 498 человек.

Россия панически опасается, что ее граждане прозреют в масштабах страны. Поэтому за распространение информации о войне с Украиной россиян хотят сажать в тюрьму на 15 лет.

Роскомнадзор даже угрожает заблокировать на территории страны "Википедию".

В то же время, несмотря на все цинические попытки власти скрыть правду, россияне все чаще гуглят "потери", "погибшие" и "пленные".

Зверства России в украинских городах

Сначала Россия заявляла, что ее цель – военные объекты. В то же время обезумевшие оккупанты обстреливают гражданские районы. В частности, бъют по:

больницах;

роддомах;

школах;

детсадах.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул: Россия заявляет о мифических угрозах со стороны НАТО, но ведет войну против украинских детей.

Что это за война против украинских детей! Кто они? Они тоже неонацисты? Или это солдаты НАТО, которые угрожали России. Убитые и раненые дети – это приговор этому вторжению,

– заявил Зеленский.

Россия обстреливает города Украины

В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия обстреливает украинские города системами "Град", "Смерч" и "Ураган".

Внимание! ФОТО и ВИДЕО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Киев

Ракетный обстрел Киева: смотрите видео

Снаряд попал в жилой дом: смотрите видео

Российская ракета попала в жилой дом / ГСЧС Украины

Как сейчас выглядит Буча (Киевская область): смотрите видео

Харьков

Россия обстреливает Харьков "Градами": смотрите видео

Харьков после бомбежки: смотрите видео

Чернигов

Российские самолеты атаковали Чернигов: смотрите видео

Житомир

Последствия обстрелов в Житомире / ГСЧС Украины

Все фото и видео с разрушительными действиями России на территории Украины не поместятся ни в одну новость. Но страна-оккупант обязательно ответит за каждое свое преступление.

Пока в Кремле рассказывают о "спецоперации", 141 страна мира требует от России прекратить войну в Украине и вывести войска.

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Документ, где собраны главные фейки провластных российских СМИ, а также ответы-опровержения с фото- и видеодоказательствами к ним можно просмотреть по ссылке.