Украинец Артем Хомуло завоевал бронзовую медаль на Гран-при по дзюдо

Украинский дзюдоист Артем Хомуло завоевал бронзовую награду Гран-при Тель-Авива в весовой категории до 73 кг.

Он победил Бехрузи Ходжазода из Таджикистана в борьбе за награду.

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Победу же одержал белорус Вадим Шока. Он в финале победил итальянца Джованни Эспозито.

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