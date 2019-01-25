Украинец Артем Хомуло завоевал бронзовую медаль на Гран-при по дзюдо
Украинский дзюдоист Артем Хомуло завоевал бронзовую награду Гран-при Тель-Авива в весовой категории до 73 кг.
Он победил Бехрузи Ходжазода из Таджикистана в борьбе за награду.
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Победу же одержал белорус Вадим Шока. Он в финале победил итальянца Джованни Эспозито.
Источник: 24 Канал
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