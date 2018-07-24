Украинец Беленюк выиграл золото на международном турнире в Турции

Сборная Украины завоевала две медали на международном турнире по борьбе, который проходил в турецком Стамбуле.

Жан Беленюк сумел выиграть золото в весовой категории до 87 килограмм, пишет SportArena.

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На пути к финалу он победил украинца Андрея Антонюка (5:0), белоруса Радзика Кулиева (4:3) и индийца Рамина Техерисартангга (3:2). В финальном поединке украинец одолел азербайджанца Ислама Аббасова (3:1).

Вторую медаль завоевал Денис Демьянков, который завоевал бронзу в весовой категории до 67 килограмм. Он победил азербайджанца Карима Яфарова и японца Шимоямаду Цучику в нижней сетке турнира.

Еще три украинца проиграли схватки за бронзу. В весе до 130 килограммов Николай Кучмий уступил белорусу Йосебу Чугошвили, а в весе до 63 килограмм Дмитрий Цымбалюк и Ленур Темиров также остановились в шаге от медали.