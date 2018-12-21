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      Украинец Беринчик провел открытую тренировку перед защитой титула: фото

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      Денис Беринчик провел открытую тренировку
      Денис Беринчик провел открытую тренировку / facebook.com/K2Ukraine

      Украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО) и его будущий соперник Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) провели открытую тренировку перед боем за пояс WBO International.

      Беринчик был в прекрасном настроении и всячески развлекал публику. Боксер поработал на "лапах" и показал свои профессиональные навчикы боксера.

      Читайте также: "Будем раздавать люлей": Беринчик настроен нокаутировать соперника

      Відкрите тренування Дениса Берінчика

      Відкрите тренування Дениса Берінчика

      Відкрите тренування Дениса Берінчика

      Відкрите тренування Дениса Берінчика
      Открытая тренировка Дениса Беринчика перед защитой титула // facebook.com/K2Ukraine

      Напомним, что бой Беринчик – Кристобаль за пояс WBO International состоится 22 декабря в Броварах и станет главным поединком вечера. Начало боя – в 22:30.

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      Теги: Спорт Бокс Денис Беринчик
      Источник: 24 Канал
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