Украинец Беринчик провел открытую тренировку перед защитой титула: фото

Украинский боксер Денис Беринчик (9-0, 6 КО) и его будущий соперник Росеки Кристобаль (15-2, 11 КО) провели открытую тренировку перед боем за пояс WBO International.

Беринчик был в прекрасном настроении и всячески развлекал публику. Боксер поработал на "лапах" и показал свои профессиональные навчикы боксера.

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Открытая тренировка Дениса Беринчика перед защитой титула // facebook.com/K2Ukraine

Напомним, что бой Беринчик – Кристобаль за пояс WBO International состоится 22 декабря в Броварах и станет главным поединком вечера. Начало боя – в 22:30.

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