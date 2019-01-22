Украинец Деревянченко хочет бой с самым богатым боксером мира

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) прокомментировал предстоящий бой своего бывшего соперника Дэниэла Джейкобса с Саулем Альваресом.

Деревянченко сделал прогноз на бой самого богатого боксера мира Сауля Альвареса против американца Дэниэла Джейкобса, которому украинец проиграл в октябре 2018 года, и заявил, что хочет боксировать против обоих этих боксеров. Слова боксера цитирует Luckypunch.net.

Читайте также: Украинец Деревянченко начал подготовку к бою с Кулкаем в США

В этом бою Альварес – фаворит, но если Джейкобс выберет правильную тактику, шансы сравняются. Выгоднее боксировать с Альваресом, но и реванш у Джейкобса взять хорошо,

– сказал Деревянченко.

Бой Альварес – Джейкобс состоится 4 мая, место поединка пока не определено. В свою очередь, следующим соперником Деревянченко станет Джек Кулкай (25-3-13 КО). Победитель их боя станет обязательным претендентом на пояс IBF.

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram