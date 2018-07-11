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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинец Деревянченко в октябре проведет чемпионский бой против Джейкобса

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Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) и бывший обладатель пояса WBO в этом дивизионе, опытный американский боксер Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) разыграют вакантное место чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Точная дата поединка пока неизвестна: бой состоится или 20 октября, или неделей позже – 27 октября. Об этом сообщили промоутеры обоих боксеров.

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Место его проведения также пока "плавает", но точно известно, что бой состоится в Нью-Йорке. Называются арены Madison Square Garden в центре города или Barclays Center в Бруклине. Также известно, что противостояние покажут на канале НВО, с которым у Джейкобса эксклюзивный контракт.

Интересно, что оба бойца делят одного тренера – Андре Розье, и частенько спарингуються. Тренер не станет бегать во время боя с одного угла в другой: он уже заявил, что сосредоточится на подготовке Джейкобса, с которым работает с 14-летнего возраста.

Напомним, что ранее IBF лишила чемпионского титула казахстанца Геннадия Головкина за невыполнение требований относительно встречи с обязательным претендентом – Деревянченко.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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