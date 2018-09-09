Украинец Говоров выиграл 50-метровку баттерфляем на дебютном этапе Кубка мира по плаванию

Рекордсмен мира Андрей Говоров продолжает оставлять статистами соперников в любимой дисциплине – 50 метров баттерфляем.

На дебютном этапе Кубка мира в российской Казани украинец с первым результатом квалифицировался в финал. Не заставил сомневаться в своем статусе и в решающем заплыве – 22,87 секунды.

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Стоит добавить, что результат Говорова – теперь новый рекорд в рамках Кубка Мира.

До этого Андрей Говоров завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира на дистанции 50 метров вольным стилем.

Напомним, Андрей Говоров является рекордсменом мира и действующим чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем. На Олимпиаде в Рио украинец занял 5 место на дистанции 50 метров вольным стилем.

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