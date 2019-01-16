Украинец Кравец дебютирует за "Леганес" в матче против "Реала"
16 января "Леганес" Василия Кравца и Андрея Лунина сыграет в 1/8 финала Кубка Испании с мадридским "Реалом".
Примечательно, что украинский защитник Кравец, который на днях пополнил состав хозяев поля, выйдет в стартовом составе против "Королевского клуба".
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Состав "Леганеса" на матч Кубка Испании против "Реала":
Напомним, что матч "Леганес" – "Реал" состоится 16 января. Начало встречи – в 22:30.
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Источник: 24 Канал
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