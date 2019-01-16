Украинец Кравец дебютирует за "Леганес" в матче против "Реала"

16 января "Леганес" Василия Кравца и Андрея Лунина сыграет в 1/8 финала Кубка Испании с мадридским "Реалом".

Примечательно, что украинский защитник Кравец, который на днях пополнил состав хозяев поля, выйдет в стартовом составе против "Королевского клуба".

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Состав "Леганеса" на матч Кубка Испании против "Реала":

️ALINEACIÓN I Estos son los valientes pepineros que defenderán en la noche de hoy el sueño de una ciudad. #LeganésRealMadrid #CopaDelRey #VamosLega pic.twitter.com/tAyKKxdvjB — C.D. Leganés (@CDLeganes) 16 января 2019 г.

Напомним, что матч "Леганес" – "Реал" состоится 16 января. Начало встречи – в 22:30.

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