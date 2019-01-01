Украинец Лень провел блестящий матч НБА в новогоднюю ночь: видео

"Атланта Хоукс" в матче НБА уступила "Индиане", однако украинец Алексей Лень был одним из самых результативных в своей команде.

Украинский центровой провел на площадке почти 25 минут, большинство игрового времени получил в первой половине игры. Лень набрал 12 очков до большого перерыва, еще 7 – после. Суммарно в активе Алексея 19 очков, а также 7 подборов, 2 ассиста, 1 блок и 1 перехват.

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Украинец стал одним из лучших в составе "Хоукс", но это не помогло его команде победить. Это поражение стало вторым для "Атланты" за последние 7 матчей.

"Индиана Пэйсерс" – "Атланта Хоукс" 116:108 (33:25, 30:35, 34:21, 19:27)

Смотрите лучшие моменты игры с участием Алексея Леня

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