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      Украинец Лунин неожиданно дебютировал за "Леганес" в чемпионате Испании: видео

      115 Читати новину українською
      Андрей Лунин
      Андрей Лунин

      Украинский вратарь Андрей Лунин сыграл свой дебютный матч за "Леганес" в чемпионате Испании. Произошло это в субботу, 10 ноября, в матче против "Жироны" на выезде.

      Читайте также: "Реал "может вернуть Лунина из аренды в" Леганесе"

      Традиционно Лунин остался в запасе в матче, уступив место Ивану Куэльяру. Но на 86-й минуте Лунину пришлось выйти на поле из-за травмы вратаря. Сам матч закончился вничью 0: 0.

      Напомним, Лунин сыграл лишь один матч за "Леганес" – кубковую встречу против "Райо Вальекано". Он пропустил дважды, а команды сыграли 2:2.

      Что касается травмы Кеульяра, то пока неизвестно, какое у него повреждение и когда он вернется на поле.

      Читайте также: Тренер "Леганеса" заявил, что не хочет отдавать Лунина обратно в "Реал"

      Видеообзор матча Жирона – Леганес

       

      Теги: Футбол Спорт Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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