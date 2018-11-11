Украинец Лунин неожиданно дебютировал за "Леганес" в чемпионате Испании: видео

Украинский вратарь Андрей Лунин сыграл свой дебютный матч за "Леганес" в чемпионате Испании. Произошло это в субботу, 10 ноября, в матче против "Жироны" на выезде.

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Традиционно Лунин остался в запасе в матче, уступив место Ивану Куэльяру. Но на 86-й минуте Лунину пришлось выйти на поле из-за травмы вратаря. Сам матч закончился вничью 0: 0.

Напомним, Лунин сыграл лишь один матч за "Леганес" – кубковую встречу против "Райо Вальекано". Он пропустил дважды, а команды сыграли 2:2.

Что касается травмы Кеульяра, то пока неизвестно, какое у него повреждение и когда он вернется на поле.

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Видеообзор матча Жирона – Леганес