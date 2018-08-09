Украинец Малиновский снова забил гол в матче Лиги Европы: видео
Украинский футболист "Генка" Руслан Малиновский отличился в матче против "Леха" Владимира Костевича в рамках Лиги Европы.
Украинский хавбек бельгийского клуба сумел открыть счет в поединке перед тем, как команды ушли на перерыв. Интересно, что Малиновский забивает 5-й гол в последних 6 матчах за "Генк".
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Отметим, что украинец Владимир Костевич тоже играл с первых минут.
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Источник: 24 Канал
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