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      Украинец Малиновский входит в топ-10 самых дорогих игроков чемпионата Бельгии

      18 Читати новину українською
      Руслан Малиновский
      Руслан Малиновский

      Авторитетный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов, выступающих в чемпионате Бельгии. Коснулась переоценка портала и сразу целой группы украинских футболистов, которые защищают цвета бельгийских команд.

      Самым дорогим футболистом с украинским паспортом стал полузащитник "Генка" Руслан Малиновский. Его цена составляет 9 миллионов евро, что на 2 млн больше по сравнению с прошлым обновлением.

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      Также прибавили в цене полузащитник "Сент-Трюйдена" Роман Безус – 2 миллиона (1,2 млн) и Егор Назарин из "Антверпена" – 700 тысяч евро (500 тысяч евро).

      Держит планку в 3,5 миллиона нападающий "Гента" Роман Яремчук и защитник "Кортрейка" Андрей Бацула – 600 тысяч евро.

      До 2 миллионов упала цена Евгения Макаренко, защитника "Андерлехта", а также защитника "Генка" Игоря Пластуна. До 700 тысяч евро подешевел полузащитник "Стандарда" Валерий Лучкевич.

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      Теги: Футбол Спорт Бельгия Руслан Малиновский
      Источник: 24 Канал
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