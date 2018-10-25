Украинец Михайлюк эффектно реализовал трехочковый бросок," Лейкерс " наконец победили: видео

Только в четвертом матче сезона "Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступает украинец Святослав Михайлюк, одержали первую победу в сезоне. Произошло это в матче против "Финикс".

До этого Михайлюк не сыграл в первых двух матчах, а в третьем против "Сан-Антонио" он вышел на паркет. Однако "Лейкерс" в этом матче проиграли в овертайме.

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В матче против "Финикс" украинец начал матч на скамейке запасных. Однако всего за игру провел 22 минуты. За это время он отличился одним метким трехочковым броском (с двух попыток), и еще одним удачным выполненным штрафным. Всего из игры Михайлюк бросал шесть раз, но только один раз попал. В целом его эффективность в матче составила +4.

Видео трехочкового Михайлюка за " Лейкерс"

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Относительно самого матча, то решающей в этом противостоянии стала вторая четверть, когда "Лейкерс" сумели набрать 44 очка. "Финикс" за эти 12 минут набрали лишь 22 пункта. Полученное преимущество гости сохранили до конца матча.

Финикс – Лейкерс 113:131 (30:32, 24:44, 32:30, 27:25)

Видеообзор матча Финикс – Лейкерс