Украинец Михайлюк может покинуть "Лейкерс"

Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк может покинуть "Лейкерс". Его могут обменять в бывший клуб Алексея Леня "Финикс".

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на эксперта Bleacher Report Дэна Фавала.

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Речь идет о возможности обмена Михайлюка, Рэджон Рондо и пик второго раунда драфта-2019 на форварда "Финикса" Тревора Ариза. Право на обмен последний получит с 15 декабря.

По мнению эксперта, обмен может пойти на пользу украинцу, поскольку в "Финиксе" тот может получить больше игрового времени.

Напомним, "Лейкерс" выбрал Михайлюка на драфте-2018 и заключил соглашение с украинцем после его удачных выступлений в Летней лиге.

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