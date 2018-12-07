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      Украинец Михайлюк может покинуть "Лейкерс"

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      Святослав Михайлюк может покинуть "Лейкерс"
      Святослав Михайлюк может покинуть "Лейкерс"

      Защитник сборной Украины Святослав Михайлюк может покинуть "Лейкерс". Его могут обменять в бывший клуб Алексея Леня "Финикс".

      Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на эксперта Bleacher Report Дэна Фавала.

      Читайте также: Михайлюк сыграл в победном матче "Лейкерс", "Атланта" Леня раз проиграла: видео

      Речь идет о возможности обмена Михайлюка, Рэджон Рондо и пик второго раунда драфта-2019 на форварда "Финикса" Тревора Ариза. Право на обмен последний получит с 15 декабря.

      По мнению эксперта, обмен может пойти на пользу украинцу, поскольку в "Финиксе" тот может получить больше игрового времени.

      Напомним, "Лейкерс" выбрал Михайлюка на драфте-2018 и заключил соглашение с украинцем после его удачных выступлений в Летней лиге.

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      Теги: Спорт Святослав Михайлюк Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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