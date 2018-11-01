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      Украинец Митрофанов сразится перед чемпионским боем Усик – Белью

      43 Читати новину українською
      Дмитрий Митрофанов
      Дмитрий Митрофанов / Klitschko brothers

      10 ноября в Манчестере состоится большой вечер бокса. Центральным поединком станет бой между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула "почетного" чемпиона по версии WBC в дивизионе Тони Белью.

      В андеркарте шоу Matchroom Boxing перед боем Усик – Белью выступит Дмитрий Митрофанов. Его соперником станет чемпион Нидерландов в среднем весе Джино Кантерс, сообщает K2 Promotions. В случае победы Митрофанов подпишет промоутерский контракт с компанией.

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      Стоит отметить, что на вечер бокса проданы почти все билеты. Manchester Arena вмещает почти 21 тысячу зрителей, и 20 тысяч билетов уже приобретены. Самые дешевые стоили от 40 фунтов, и купить теперь их можно у перекупщиков втрое дороже.

      Теги: Спорт Усик – Белью Бокс
      Источник: 24 Канал
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