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Украинец Никифоров неожиданно выиграл бронзу на ЧЕ-2018 по прыжкам в длину

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Сергей Никифоров
Сергей Никифоров / Getty Images

Украинский прыгун Сергей Никифоров выиграл бронзовую медаль в прыжках в длину на чемпионате Европы-2018 в Берлине.

В квалификации Никифоров получил необходимый результат только в последней попытке, а уже в финале он решил не откладывать дела на потом: 7.97 м во второй попытке позволили ему выйти на второе место. В третьей попытке Сергей выполнил второй лучший прыжок в сезоне, показав 8.13 м.

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Украинец шел лидером после пяти попыток, но все же уступил греку Мильтиаидису Тентоглу, который стал первым и немцу Фабиану Хейнле, который стал вторым.

Напомним, это уже третья медаль Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине. Ранее золото на дистанции спортивной ходьбы на 50 км выиграл Марьян Закальницкий. А Алина Цвилий завоевала серебряную медаль на дистанции спортивной ходьбы на 50 км.

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Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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