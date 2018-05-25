Украинец побил мировой рекорд в стрельбе из пневматического пистолета
Украинец Олег Омельчук завоевал золото на четвертом этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходил в немецком Мюнхене.
Житель Омельчук занял первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Этим самым он установил в финале новый мировой рекорд – 243,6 очков, передает "Укринформ".
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Отмечается, что предыдущий рекорд мира в этом упражнении (242,3 очка) принадлежал Шанзару Ризви из Индии, который в марте 2018 года выиграл этап Кубка мира в Мексике.
Известно, что серебряным и бронзовым призерами в этом упражнении стали немец Кристиан Райтц и Цифэн Пу из Китая.
Источник: 24 Канал
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