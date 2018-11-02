Украинец Романчук завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по плаванию в Китае
Украинский пловец Михаил Романчук финишировал вторым на дистанции 400 метров вольным стилем на этапе Кубка мира в китайском Пекине.
Романчук показал время 3:43,32 минуты, уступив победителю 2,5 секунды.
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Стоит добавить, что еще один украинец Сергей Фролов показал шестое время.
Напомним, чемпион Европы Михаил Романчук (выиграл золото на дистанции 400 метров вольным стилем и серебро на 1500 метров вольным стилем) в сентября 2018 года женился на вице-чемпионке Европы Марине Бех.
Источник: 24 Канал
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