11:45
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Украинец Сапунов одержал историческую победу на соревнованиях серии IRONMAN

      26 Читати новину українською
      Даниил Сапунов
      Даниил Сапунов / ФТУ

      На соревнованиях самой престижной серии чемпионатов мира по триатлону на длинной дистанции украинский флаг вновь поднят на наивысшую высоту – впервые за последние три года.

      Титулованный украинский триатлет – участник трех Олимпиад Даниил Сапунов – в прекрасном стиле одержал историческую победу на IRONMAN Malaysia, пишет Федерация триатлона Украины.

      Читайте также: Украинский полицейский покорил мировые соревнования IRONMAN

      Украинец вышел в лидеры гонки на протяжении велосегмента и таки смог продержаться на первой позиции вплоть до самого финиша. Учитывая влажность воздуха и жаркие климатические условия в Юго-Восточной Азии, сделать это было крайне непросто – однако, опыт, отличные функциональные кондиции и жажда победы таки сделали свое дело.

      Даниил Сапунов удержал лидерство до самого финиша – с результатом 8 часов 33 минуты он одержал безоговорочную победу в категории PRO, которая стала его первым триумфом на соревнованиях серии IRONMAN.

      В последний раз украинцы побеждали в формате IRONMAN в 2015-м – тогда наш легендарный соотечественник Виктор Земцев с очередным возрастным рекордом не имел себе равных на турнире в Канаде.

      Читайте также: Лучшие триатлонисты Украины проверили свои силы на Открытом Кубке Львова

      Кроме призовых, морального удовлетворения и всемирной славы, победа на малазийском этапе IRONMAN позволила Сапунову попасть в число триатлетов, которые будут бороться за награды Финала чемпионатов мира IRONMAN World Championship, который традиционно проходит на Гавайях.

      Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      сегодня , 11:14 Турция – Украина: анонс товарищеского матча
      33
      "Мистецтво" красти, або Плюси і мінуси ProZorro
      сегодня , 10:01 "Мистецтво" красти, або Плюси і мінуси ProZorro
      Артем Овдієнко 193
      В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      сегодня , 08:40 В бій ідуть одні "фронтовики": чому Яценюк розгорнув широку рекламну кампанію
      Наталя Ромашова 1032
      Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      сегодня , 08:00 Підвищені платіжки за холодні квартири: хто в цьому винен і що робити
      Вікторія Войціцька 158
      Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      19 ноября , 22:01 Вибух у Торезі: навіщо росіяни випробовують імітацію ядерної бомби
      Олексій Чибісов 2686
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Усэйн Болт готовится к своему первому европейскому старту
       22 мая 2012 , 18:50
      Российский боксер согласен драться с Усиком в Украине
       7 сентября , 14:16
      Газзаев: Украина - это братская страна
       17 января 2014 , 15:51
      МИД РФ обвинил США в незаконном задержании чиновников ФИФА
       27 мая 2015 , 21:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук