Украинец Сапунов одержал историческую победу на соревнованиях серии IRONMAN

На соревнованиях самой престижной серии чемпионатов мира по триатлону на длинной дистанции украинский флаг вновь поднят на наивысшую высоту – впервые за последние три года.

Титулованный украинский триатлет – участник трех Олимпиад Даниил Сапунов – в прекрасном стиле одержал историческую победу на IRONMAN Malaysia, пишет Федерация триатлона Украины.

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Украинец вышел в лидеры гонки на протяжении велосегмента и таки смог продержаться на первой позиции вплоть до самого финиша. Учитывая влажность воздуха и жаркие климатические условия в Юго-Восточной Азии, сделать это было крайне непросто – однако, опыт, отличные функциональные кондиции и жажда победы таки сделали свое дело.

Даниил Сапунов удержал лидерство до самого финиша – с результатом 8 часов 33 минуты он одержал безоговорочную победу в категории PRO, которая стала его первым триумфом на соревнованиях серии IRONMAN.

В последний раз украинцы побеждали в формате IRONMAN в 2015-м – тогда наш легендарный соотечественник Виктор Земцев с очередным возрастным рекордом не имел себе равных на турнире в Канаде.

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Кроме призовых, морального удовлетворения и всемирной славы, победа на малазийском этапе IRONMAN позволила Сапунову попасть в число триатлетов, которые будут бороться за награды Финала чемпионатов мира IRONMAN World Championship, который традиционно проходит на Гавайях.

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