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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинец установит рекорд, чтобы собрать средства для больной бабушки

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Более 1000 километров на доске по Днепру и Черному морю из Киева в Одессу: украинец решил попробовать себя в необычном виде спорта. Речь идет о сапбординге, молодой спортивной дисциплине или даже виде отдыха. Одессит же свое путешествие назвал "одиночной сап-экспедицией". И цель ее – вполне благородная.

Два водостойких мешка, в которых хранятся все личные вещи Антона Бондаренко на ближайший месяц – это все, что молодой авантюрист берет с собой.

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И, конечно, сапборд – довольно необычная для Украины доска для серфинга, на которой плавают с веслом. Галина, девушка Антона, вспоминает, что сначала очень удивилась такой идеи. Ведь парень стал на доску лишь несколько месяцев назад. К слову, у Антона нет предшественников – никто раньше такого в Украине не делал. Если парень пройдет весь этот путь в тысячу километров самостоятельно – сразу станет рекордсменом Украины.

Антон Бондаренко отправляется в путешествие с благотворительной целью

А вот в мире таких смельчаков хватает.

Американец прошел от Техаса до Нью-Йорка, более три тысячи километров,
– рассказал эксперт Национального реестра рекордов Виталий Зорин.

Но эта экспедиция – не ради диплома или экстрима. Мужчина собирает деньги, чтобы помочь пожилой женщине, которой очень нужен аппарат для движения крови. И собрать надо не так уж и много – 40 000 гривен.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости спорта Новости Украины отдых Водные виды спорта
Источник: 24 канал
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