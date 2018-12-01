Украинец Зинченко сыграет с первых минут за "Манчестер Сити" в матче АПЛ
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко попал в стартовый состав "Манчестер Сити" на матч 14-го тура против "Борнмута".
Украинец традиционно для команды Гвардиолы будет играть слева в защите, информирует официальный Twitter "горожан".
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Этот матч станет вторым для Зинченко в текущем сезоне АПЛ. К слову, на неделе украинец сыграл поединок Лиги чемпионов прои "Лиона".
Напомним, матч "Манчестер Сити" – "Борнмут" состоится в субботу, 1 декабря. Начало встречи – в 17:00.
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Источник: 24 Канал
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