Украинец Зозуля получил дисквалификацию на один матч

Форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля получил незначительное наказание за удаление в матче против "Эльче".

На 42-й минуте Роман Зозуля получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Стоит отметить, что до сих пор "Альбасете" было впереди – на 17-й минуте счет в матче открыл Акунья.

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Таким образом, Роман Зозуля не сможет помочь своей команде в матче с "Алькорконом" 2 декабря.

Отметим, что в этом сезоне 29-летний украинец провел 14 матчей, в которых забил 3 гола.

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