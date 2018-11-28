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      Украинец Зозуля получил дисквалификацию на один матч

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      Роман Зозуля
      Роман Зозуля

      Форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля получил незначительное наказание за удаление в матче против "Эльче".

      На 42-й минуте Роман Зозуля получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. Стоит отметить, что до сих пор "Альбасете" было впереди – на 17-й минуте счет в матче открыл Акунья.

      Читайте также: В "Альбасете" считают, что испанские судьи предвзято относятся к украинцу Зозуле

      Таким образом, Роман Зозуля не сможет помочь своей команде в матче с "Алькорконом" 2 декабря.

      Отметим, что в этом сезоне 29-летний украинец провел 14 матчей, в которых забил 3 гола.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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