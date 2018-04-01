Украинка Харлан победила на этапе Гран-при по фехтованию на саблях

Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира, украинка Ольга Харлан завоевала золотую медаль на этапе Гран-при по фехтованию на саблях в южнокорейском Сеуле.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

На своем пути к финалу Харлан победила Кьяру Мормиле из Италии (15:12), Рису Такашиму из Японии (15:7), Чой Суйьон из Республики Корея (15:11) и Бьянку Паску из Румынии (15:14).

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В решающем противостоянии Харлан со счетом 15:7 победила венгерку Анну Мартон, которой досталась серебряная награда.

Добавим, что кроме румынки Паску, "бронзу" корейского этапа Гран-при также получила Анна Лимбах из Германии.

Что касается мужчин, то украинский саблист Андрей Ягодка занял 30 место среди 145 участников.