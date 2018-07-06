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Украинка Ястремская вышла в полуфинал престижного турнира в Италии

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / btu.org.ua

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 127) успешно преодолела четвертьфинальный барьер на грунтовом 60-тысячнике в Италии.

В 1/4 стадии 18-летняя одесситка обыграла свою бывшую соотечественницу 20-летнюю Анастасию Зарицкую, которая сейчас представляет Чехию, - 7:6 (8:6), 6:4.

В стартовом сете Ястремская вела со счетом 5:4, однако не удержала преимущество, и соперница перевела игру на тай-брейк, в ходе которого Даяна отыграла один сетбол.

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В полуфинале турнира украинская теннисистка сыграет против 30-летней испанки Сильвии Солер-Эспиносы. Это будет уже третья встреча между теннисистками на турнирах ITF Pro Circuit, и оба предыдущих матча выиграла Даяна: в 2016 году она победила Солер-Эспиноса на хардовом 100-тысячнике в Египте, а в прошлом сезоне на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии, где в итоге стала чемпионкой.

Отметим, что действующей победительницей турнира в Риме является украинка Екатерина Козлова.

Даяна Ястремская (Украина) - Анастасия Зарицкая (Чехия) – 2:0 (7:6 (8:6), 6:4)

Теги: Теннис Новости спорта
Источник: 24 Канал
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