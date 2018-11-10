Украинка Комащук завоевала "бронзу" на Кубке мира по фехтованию

Украинская саблистка Анна Комащук завоевала бронзу первого в сезоне этапа Кубка мира, который проходит в Орлеане, Франция.

Украинка стартовала победой в первом раунде над титулованной Шарлоттой Лембах (15:13), которая в составе сборной Франции завоевала золото чемпионата мира-2018. После этого Комащук прошла другую француженку Саоуссен Боудиаф (15:11), пишет Xsport.

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В 1/8 финала украинка столкнулась с действующей чемпионкой Европы в команде и обладательницей золотой медали чемпионата мира-2018 в одиночном разряде россиянкой Софией Поздняковой. В итоге, Комащук уверенно победила со счетом 15:10, а затем разобралась с американкой Хлоей Фокс-Житомер (15:5).

Правда, в полуфинале украинка уступила бронзовому призеру чемпионата мира-2015 венгерке Анне Мартон – 10:15.

Таким образом, Комащук завоевала бронзовую медаль первого в сезоне этапа Кубка мира.

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