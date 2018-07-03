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Украинка Козлова проиграла стартовый матч на Wimbledon

12 Читати новину українською
Екатерина Козлова
Екатерина Козлова

Уже в первом круге Wimbledon Украина потеряла сразу трех теннисисток. Последней в этом списке стала Екатерина Козлова.

Напомним, в первом круге сначала проиграла Екатерина Бондаренко, а затем довольно сенсационно и пятая ракетка мира Элина Свитолина. Выйти во второй круг турнира удалось лишь Лесе Цуренко.

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Екатерина Козлова (67 номер рейтинга WTA) свой матч против Дженнифер Брэйди (74 WTA) сыграла во вторник, 3 июля. Матч продолжался более 2 часов.

Украинка могла сразу захватить инициативу, когда еще в первом гейме на подаче соперницы получила двойной брейк-пойнт. Однако выиграть подачу не сумела. Зато американка дважды выиграла подачи Козловой, в целом за шесть геймов отдав украинке только один.

Исправлять ситуацию Козловой пришлось во втором сете. Хотя и здесь Брейди после 2:2 выиграла три гейма подряд. Украинка ответила тем же, поэтому счет снова стал равным 5:5. Впоследствии определять победительницу пришлось на тай-брейке. На этот раз вверх взяла украинка.

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Но со старта третьего сета Козлова полностью провалилась – Брейди повела 4:0. К концу сета украинка выиграла только две свои подачи. При этом в восьмом гейме на подаче Брейди при счете 5:2 Козлова имела возможность переломить ход поединка. Однако дважды не сумела реализовать брейк-пойнт. А после того американка со второй попытки подала на матч-пойнт.

Екатерина Козлова – Дженнифер Брейди 1:2 (2:6, 7:6, 2:6)

Теги: Новости спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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