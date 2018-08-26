Украинка Кулинич завоевала серебро на чемпионате Европы по велотреку

Украинка Ольга Кулинич заняла второе место на юниорском чемпионате Европы по велотреку в дисциплине Track Points Race.

Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.

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Вітаємо Ольгу Кулинич зі срібною нагородою юніорського чемпіонату Європи з велотреку в дисципліні Track Points Race!!! ‍♀️



Молодець! Так тримати! pic.twitter.com/KZMtWHRsyp — НОК України (@OlympicUA) 26 августа 2018 г.

"Поздравляем Ольгу Кулинич с серебряной наградой юниорского чемпионата Европы по велотреку в дисциплине Track Points Race", – говорится в сообщении.

Напомним, что на чемпионате Европы по велотреку в Глазго ккраинские спортсмены завоевали три медали. Так, Роман Гладыш стал победителем в гонке скретч, Елена Старикова завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на время, а также в паре с Любовью Басовой выиграла серебро в командном спринте на велотреке.

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