Украинка Кулинич завоевала серебро на чемпионате Европы по велотреку
Украинка Ольга Кулинич заняла второе место на юниорском чемпионате Европы по велотреку в дисциплине Track Points Race.
Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета.
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"Поздравляем Ольгу Кулинич с серебряной наградой юниорского чемпионата Европы по велотреку в дисциплине Track Points Race", – говорится в сообщении.
Напомним, что на чемпионате Европы по велотреку в Глазго ккраинские спортсмены завоевали три медали. Так, Роман Гладыш стал победителем в гонке скретч, Елена Старикова завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке на время, а также в паре с Любовью Басовой выиграла серебро в командном спринте на велотреке.
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