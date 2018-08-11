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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинка Марина Бех завоевала серебряную награду на Чемпионате Европы по легкой атлетике

46 Читати новину українською
Марина Бех
Марина Бех

Украинская легкоатлетка по прыжкам в длину Марина Бех выиграла серебряную награду на чемпионате Европы по легкой атлетике, который проходит в Берлине.

В последней попытке Марина Бех показала результат 6,73 метра. Победу с результатом 6,75 метра получила немка Малайка Михамбо

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Это седьмая медаль для сборной Украины на чемпионате Европы. До этого Марьян Закальницкий и Алина Цвилий завоевали золото и серебро соответственно в спортивной ходьбе на 50 км, Сергей Никифоров завоевал бронзу в прыжках в длину, Анна Рыжкова завоевала серебро в беге на 400 метров с барьерами и Наталья Прищепа вместе с Ольгой Ляховой завоевали золото и бронзу соответственно в беге на 800 метров.

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Теги: Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
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