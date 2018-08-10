Украинка Прищепа стала чемпионкой Европы, а Ляхова выиграла бронзу в беге на 800 метров
10 августа на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине состоялись финальные забеги у женщин на дистанции 800 метров.
Сразу двум украинкам удалось попасть на пьедестал в этом виде. Наталья Прищепа с результатом 2:00.38 стала чемпионкой Европы, а Ольга Ляхова в упорном финише вырвала бронзовую награду – 2:00.79.
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Интересно, что Прищепа до последней 100-метровки шла пятой и только за счет феерического финиша смогла опередить всех соперниц.
Напомним, до этого сборная Украины завоевала четыре медали на чемпионате Европы-2018 по легкой атлетике. Марьян Закальницкий и Алина Цвилий завоевали золото и серебро соответственно в спортивной ходьбе на 50 км, Сергей Никифоров завоевал бронзу по прыжкам в длину и Анна Рыжкова завоевала серебро в беге на 400 метров с барьерами.
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