Украинка Рыжикова завоевала золото на международных соревнованиях по легкой атлетике в Хорватии

Анна Рыжикова продолжает победное шествие на пути к Континентальному Кубку IAAF. На этот раз украинка победила на соревнованиях серии IAAF World Challenge в Загребе.

Уже традиционно для последних турниров на старт дистанции 400 метров с барьерами вышли сразу три украинки – Анна Рыжикова, Виктория Ткачук и Мария Миколенко. Однако если до этого в призовую тройку в основном входила только Рыжикова, то в Загребе к ней присоединилась и Ткачук, пишет Федерация легкой атлетики Украины.

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Анна Рыжикова в Хорватии преодолела дистанцию за победные 55,89 сек. Виктория Ткачук пересекла финишную линию второй (за 56,24). Мария Миколенко с результатом 58,14 сек была шестой.

Вместе с Рыжиковой в Остраву на Континентальный Кубок IAAF отправится и прыгун в длину Сергей Никифоров. В Хорватии в лучшей из попыток, третей, он приземлился на отметке 7,88 метров и занял четвертое место, лишь сантиметром уступив шведу Тобиасу Нильссону Монтлеру – одном из тех спортсменов, с замером скачков которого на чемпионате Европы в Берлине и возник скандал. На этот раз швед занял выше место, чем украинец.

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