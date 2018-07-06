Украинка Снигур прошла в основную сетку юниорского Wimbeldon

16-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур получила право выступить в основной сетке юниорского Wimbeldon-2018.

В финале квалификации Дарья обыграла 15-летнюю Романа Чисовскую из Словакии – 6:4, 6:2.

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Снигур со второй попытки смогла пробиться в основную сетку турнира Большого Шлема среди игроков до 18 лет. В конце мая киевлянка не сумела пройти квалификацию на Roland Garros.

К сожалению, неудачно провел сегодня свой финальный матч квалификации 17-летний украинец Павел Шумейко, который уступил Кинану Майо (США) - 6:7 (6:8), 3:6.

Напомним, что в основной сетке турнира среди девушек также выступит Виктория Дема.