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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Украинка стала второй на чемпионате мира по параканое, выиграв с разницей в 0,01 секунды: видео

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Наталья Лагутенко
Наталья Лагутенко / Федерация каноэ Украины

Первый день чемпионата мира в Монтемор-у-Велью принес Украине первую медаль. Почин сделала параканоистка Наталья Лагутенко из Днепра, которая стала серебряным призером в классе VL3 (аутригер)*.

Стоит отметить, что тройка призеров финишировали одновременно, поэтому победительницу определял фотофиниш. Ею стала россиянка Лариса Волик. Украинка оказалась на втором месте. Она выиграла на финише 0,01 секунды у британки Шарлотт Хеншоу – 1.06,397 против 1.06,407.

Читайте также: Украинки в феерическом матче победили россиянок на чемпионате мира по футзалу и вышли в полуфинал

Видео серебряного финиша Натальи Лагутенко на чемпионате мира

*KL3/VL3 (бывший класс LTA): Спортсмены с хорошей функцией туловища и частичной функцией ног, способные сидеть, наклоняясь вперед во время гребли и имеют возможность использовать во время гребли хотя бы одну ногу / протез.

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Теги: Новости спорта Водные виды спорта
Источник: 24 Канал
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