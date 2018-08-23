Украинка стала второй на чемпионате мира по параканое, выиграв с разницей в 0,01 секунды: видео

Первый день чемпионата мира в Монтемор-у-Велью принес Украине первую медаль. Почин сделала параканоистка Наталья Лагутенко из Днепра, которая стала серебряным призером в классе VL3 (аутригер)*.

Стоит отметить, что тройка призеров финишировали одновременно, поэтому победительницу определял фотофиниш. Ею стала россиянка Лариса Волик. Украинка оказалась на втором месте. Она выиграла на финише 0,01 секунды у британки Шарлотт Хеншоу – 1.06,397 против 1.06,407.

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Видео серебряного финиша Натальи Лагутенко на чемпионате мира

*KL3/VL3 (бывший класс LTA): Спортсмены с хорошей функцией туловища и частичной функцией ног, способные сидеть, наклоняясь вперед во время гребли и имеют возможность использовать во время гребли хотя бы одну ногу / протез.

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