Украинка Старикова в упорной борьбе завоевала серебро на Кубке мира по велотреку

Украинская велогонщица Елена Старикова стала серебряным призером в спринте на этапе Кубка мира по велотреку, который состоялся в Новой Зеландии.

В квалификации соревнований выступали две украинские спортсменки. Елена Старикова заняла третье место, а Любовь Басова – пятнадцатое. В 1/16 финала Басовой пришлось обыгрывать бельгийку Никки Деграндель (+0,818 секунды), а Старикова эту стадию пропускала.

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На стадии 1/8 финала Басова завершила борьбу, отстав на 0,084 секунды от австралийки Каарли Маккаллока. Старикова, в свою очередь, на 0,075 секунды опередила американку Мэнди Маркардт.

В четвертьфинале Елена выиграла 0,048 секунды у британки Кэти Марчент. На стадии полуфинала украинка расквиталась за Басову, выиграв у Маккаллок 0,062 секунды. Наконец, в финале Елена уступила 0,151 секунды гонщицы из Гонконга Ли Вай Сзе.

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