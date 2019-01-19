15:42
19 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Чеченский лайфхак в 9 миллиардов долга. Собаки Путина
      Вєсті Кремля
      22:33, 18 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      BREXIT АНТИБАНДЕРОВСКИЙ ЗАКОН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ

      Украинка Старикова в упорной борьбе завоевала серебро на Кубке мира по велотреку

      10 Читати новину українською
      Елена Старикова
      Елена Старикова / UCI

      Украинская велогонщица Елена Старикова стала серебряным призером в спринте на этапе Кубка мира по велотреку, который состоялся в Новой Зеландии.

      В квалификации соревнований выступали две украинские спортсменки. Елена Старикова заняла третье место, а Любовь Басова – пятнадцатое. В 1/16 финала Басовой пришлось обыгрывать бельгийку Никки Деграндель (+0,818 секунды), а Старикова эту стадию пропускала.

      Читайте также: Украинка Старикова завоевала золото Кубка мира, победив двух чемпионок мира

      На стадии 1/8 финала Басова завершила борьбу, отстав на 0,084 секунды от австралийки Каарли Маккаллока. Старикова, в свою очередь, на 0,075 секунды опередила американку Мэнди Маркардт.

      В четвертьфинале Елена выиграла 0,048 секунды у британки Кэти Марчент. На стадии полуфинала украинка расквиталась за Басову, выиграв у Маккаллок 0,062 секунды. Наконец, в финале Елена уступила 0,151 секунды гонщицы из Гонконга Ли Вай Сзе.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Sprint silver medal World Cup in NZ

      Публикация от Olena Starikova ‍♀️ (@starikova9696)

      Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

      Теги: Спорт Велоспорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      сегодня , 15:00 Історії з "ЛНР": низький стан медицини, другосортні продукти – "зійде й так"
      Ольга Черненко 177
      Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      сегодня , 12:00 Війна затягує: медик-доброволець про життя на мирних територіях та на війні
      Повернись живим 602
      Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      сегодня , 08:40 Несвята Києво-Печерська лавра: хто перетворив святиню у бізнес-центр
      Артем Овдієнко 1883
      Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      18 января , 22:00 Брехня продовжується: ФСБ запевняє, що ІДІЛ не причетна до вибуху в Магнітогорську
      Артем Овдієнко 1613
      Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      18 января , 21:00 Межпартийная война в Вашингтоне: додавят ли Трампа демократы
      Іван Яковина 364
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта 2018 , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая 2018 , 06:50
      Гонки: Бруно Сенна перебрался в гонки на выносливость
       6 февраля 2013 , 09:53
      Ришар Гаске и Симона Халепье завоевали по титулу на Кубке Кремля
       21 октября 2013 , 09:53 1
      Ультрас "Карпат" и "Динамо" сыграли в сверхрезультативную ничью
       12 апреля 2014 , 14:51
      "Монако" может установить удивительный рекорд, если выбьет россиян
       9 декабря 2014 , 16:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук