Украинка завоевала бронзу на континентальном Кубке по легкой атлетике

Украинки достойно представили Европу на континентальном Кубке по легкой Атлетике. В забеге на 400 метров с барьерами наша Анна Ярощук-Рыжикова финишировала третьей, пропустив вперед лишь двух соперниц.

Украинка не сумела опередить американку Литл и ямайку Рассел. При этом в погоне за маститыми конкурентками, бронзовая призерка сумела продемонстрировать свой лучший результат в сезоне – 54,47 секунды.

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Лучший результат сезона показала и Наталья Прищепа, которая защищала честь Европы на дистанции 800 метров. Действующая чемпионка Старого Света впервые в сезоне выбежала из двух минут, впрочем финишировала лишь четвертой.

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