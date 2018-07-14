Украинки Левченко и Табашник завоевали медали "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала серебро "Бриллиантовой лиги". Бронза также в еще одной украинки Екатерины Табашник.
С результатом 1,94 метра Левченко проиграла только болгарке Мирелою Демиревой, которая покорила эту же высоту, однако с первой попытки.
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Третье место заняла еще одна украинка Екатерина Табашник с результатом 1,90 метра. Такой же результат – у россиянки Марии Ласицкене, которая до этого 45 турниров подряд не знала поражений.
Напомним, в Париже Левченко показала свой лучший результат сезона – 1.97 м, чего хватило для бронзы. Лучшим карьерным результатом Левченко является 2,01 м.
Источник: 24 Канал
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