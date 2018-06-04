Украинки заняли все три призовых места на международном легкоатлетическом турнире

3 июня эстонский город Тарту принимал международный легкоатлетический турнир, участие в котором приняли и украинцы.

Гегемонией украинок завершились соревнования по бегу на 200 метров среди женщин. Первой финишную линию пересекла Яна Качур (23,25 с). Елизавета Брызгина была второй (23,34 с), а ее младшая сестра Анастасия, основной дистанцией которой является 400 метров, заняла третье место (23,84 с).

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К сожалению, ветер, который дул со скоростью +3,4 м/с и превышал допустимую норму, что помешало зафиксировать результаты девушек как официальные. И все же победу и призовые места это не отменило, сообщили в Федерации легкой атлетики Украины.

Артем Шаматрин финишировал вторым в беге на 110 метров с барьерами (14,72 сек).