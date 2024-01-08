Россияне на это не рассчитывали, – капитан армии обороны Израиля о работе ПВО Украины

Системы ПВО, которые используют ВСУ, неоднократно доказывали свою высокую эффективность. Также силы и средства противовоздушной обороны спасли тысячи жизней украинцев.

Капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар рассказал 24 Каналу, что украинское ПВО демонстрирует боевую подготовку и результативность, учитывая, что они являются вспомогательным родом войск. Он добавил, что раньше редко случались прецеденты, когда силами ПВО можно было нивелировать господство в воздухе противоборствующей стороны.

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Имели опыт безнаказанной бомбардировки

Такая работа украинской ПВО стала полной неожиданностью для оккупантов, ведь ее коэффициент полезного действия очень высок.

Это абсолютный сюрприз для россиян. Они на это не рассчитывали и считали, что, имея господство в воздухе, украинцев будут так же "обрабатывать" как сирийцев (во время войны в Сирии – 24 Канал). Однако этого и близко не происходит,

– отметил он.

Россияне в начале полномасштабного вторжения в Украину гордились тем, что вошли в войну в ситуации, когда все их летчики имели боевой опыт. Но это был опыт безнаказанной бомбардировки Сирии при отсутствии ПВО у той стороны, которую они атаковали.

"Если бы США дали Украине ракеты ATACMS в количестве не 20 единиц, а 200, пошла бы совсем другая игра", – уверен Григорий Тамар.

Ракеты ATACMS Американские ракеты имеют дальность поражения от 140 до 300 км. Их скорость – до 3600 километров в час. Именно скорость является одним из преимуществ Американские ракеты имеют дальность поражения от 140 до 300 км. Их скорость – до 3600 километров в час. Именно скорость является одним из преимуществ ATACMS , которая делает их неуловимыми для ПВО врага.

Системы ПВО в Украине