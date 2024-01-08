Россияне на это не рассчитывали, – капитан армии обороны Израиля о работе ПВО Украины
Системы ПВО, которые используют ВСУ, неоднократно доказывали свою высокую эффективность. Также силы и средства противовоздушной обороны спасли тысячи жизней украинцев.
Капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар рассказал 24 Каналу, что украинское ПВО демонстрирует боевую подготовку и результативность, учитывая, что они являются вспомогательным родом войск. Он добавил, что раньше редко случались прецеденты, когда силами ПВО можно было нивелировать господство в воздухе противоборствующей стороны.
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Имели опыт безнаказанной бомбардировки
Такая работа украинской ПВО стала полной неожиданностью для оккупантов, ведь ее коэффициент полезного действия очень высок.
Это абсолютный сюрприз для россиян. Они на это не рассчитывали и считали, что, имея господство в воздухе, украинцев будут так же "обрабатывать" как сирийцев (во время войны в Сирии – 24 Канал). Однако этого и близко не происходит,
– отметил он.
Россияне в начале полномасштабного вторжения в Украину гордились тем, что вошли в войну в ситуации, когда все их летчики имели боевой опыт. Но это был опыт безнаказанной бомбардировки Сирии при отсутствии ПВО у той стороны, которую они атаковали.
"Если бы США дали Украине ракеты ATACMS в количестве не 20 единиц, а 200, пошла бы совсем другая игра", – уверен Григорий Тамар.
Ракеты ATACMSАмериканские ракеты имеют дальность поражения от 140 до 300 км. Их скорость – до 3600 километров в час. Именно скорость является одним из преимуществ ATACMS, которая делает их неуловимыми для ПВО врага.
Системы ПВО в Украине
- Владимир Зеленский отметил, что поставки дополнительных систем ПВО и ракет к ним есть приоритетом номер один для Украины. Сейчас над этим вопросом работает вся команда украинских дипломатов, а также тех, кто отвечает за коммуникацию с партнерами.
- В то же время, западные партнеры продолжают предоставлять Украине системы ПВО. Так, Германия предоставила новый пакет военной помощи, в которую вошла новая зенитная система Skynex. А также дополнительные ракеты для установок, которые ВСУ уже имеет на вооружении – ПВО Patriot и IRIS-T SLM.
- В будущем Берлин планирует предоставить Украине дополнительно 4 зенитно-ракетных комплекса IRIS-T SLM, систему ПВО Skynex и боеприпасы к ней.
- Однако по сообщению издания The New York Times, США вскоре не сможет снабжать Украину ракетами к системам ПВО Patriot. Напомним, что стоимость одной ракеты составляет около 2-4 миллионов долларов.