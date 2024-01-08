Капітан армії оборони Ізраїлю у відставці Григорій Тамар розповів 24 Каналу, що українське ППО демонструє бойовий вишкіл та результативність, враховуючи, що вони є допоміжним родом військ. Він додав, що раніше рідко траплялись прецеденти, коли силами ППО можна було нівелювати панування у повітрі протиборчої сторони.
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Мали досвід безкарного бомбардування
Така робота української ППО стало повною несподіванкою для окупантів, адже її коефіцієнт корисної дії є дуже високим.
Це абсолютний сюрприз для росіян. Вони на це не розраховували та вважали, що маючи панування в повітрі, українців будуть так само "обробляти" як сирійців (під час війни у Сирії – 24 Канал). Проте цього й близько не відбувається,
– зазначив він.
Росіяни на початку повномасштабного вторгнення в Україну пишались тим, що увійшли у війну в ситуації, коли усі їхні льотчики мали бойовий досвід. Але це був досвід безкарного бомбардування Сирії за умов відсутності ППО у тої сторони, яку вони атакували.
"Якби США дали Україні ракети ATACMS в кількості не 20 одиниць, а 200, пішла б зовсім інша гра", – впевнений Григорій Тамар.
Ракети ATACMSАмериканські ракети мають дальність ураження від 140 до 300 кілометрів. Їхня швидкість – до 3 600 кілометрів на годину. Саме швидкість є однією з переваг ATACMS, яка робить їх невловними для ППО ворога.
Системи ППО в Україні
- Володимир Зеленський зазначив, що постачання додаткових систем ППО і ракет до них є пріоритетом номер один для України. Зараз над цим питанням працює уся команда українських дипломатів, а також тих, хто відповідає за комунікацію з партнерами.
- Водночас західні партнери продовжують надавати Україні системи ППО. Так, Німеччина надала новий пакет військової допомоги, до якої увійшла нова зенітна система Skynex, а також додаткові ракети для установок, які ЗСУ вже має на озброєнні – ППО Patriot та IRIS-T SLM.
- В майбутньому Берлін планує надати Україні додатково 4 зенітно-ракетних комплекси IRIS-T SLM, систему ППО Skynex та боєприпаси до неї.
- Однак за повідомленням видання The New York Times, США невдовзі не зможе забезпечувати Україну ракетами до систем ППО Patriot. Нагадаємо, що вартість однієї ракети становить близько 2 – 4 мільйонів доларів.