Украинская гимнастка завоевала бронзовую медаль на престижном турнире в Беларуси

В воскресенье, 19 августа, в Минске состоялись финальные выступления на предпоследний этап серии Challenge Cup этого сезона. Эти соревнования являются предпоследним крупным стартом перед сентябрьским Xемпионатом мира, и здесь выступили практически все сильнейшие гимнастки планеты.

В финалах в отдельных видах, которые прошли 19 августа, бронзовую медаль Украине принесла Влада Никольченко, получив за свое упражнение с обручем высокие 19,100, сообщили в Федерации гимнастики Украины.

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Видео бронзового выступления Влады Никольченко

Стоит добавить, что в финале с мячом Влада заняла 6 место, а в финале с лентой остановилась в шаге от пьедестала.

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