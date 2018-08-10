Украинская команда в меньшинстве разгромила соперниц в матче Лиги Чемпионов

В матче второго тура группового этапа женской Лиги Чемпионов харьковская команда "Жилстрой-1" отметилась очередным разгромом.

Напомним, в первом матче украинки разгромили 8:0 команду "Биркиркара" из Мальты. Во втором матче разгром был несколько меньше. И зрители увидели лишь семь голов.

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Жилстрой-1 – Кардифф Мет 5:2

Голы: Шевчук, 5, Овдийчук, 10 Кочнева, 39, Финч, 59 (авт), Апанащенко, 87 – Вестгоф, 25, Маррей, 76

Удаление: Овдийчук, 65 (вторая желтая)

Как и в предыдущем матче, украинки сразу решили обеспечить себе приемлемый результат. И до 10-й минуты вели в счете 2:0. Только после этого валийки сумели сократить отставание. И на перерыв команды ушли при преимуществе "Жилстрой-1" с разницей в два гола. Когда прошло 15 минут второго тайма, счет был разгромным.

Но интрига в матч вернулась уже через пять минут, когда Овдийчук оставила команду в меньшинстве. К полученной еще в первом тайме на 11-й минуте желтой карточке, она добавила второе предупреждение в матче на 65-й минуте.

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Но номинальные хозяйки матча из "Кардифф Мет" (все матчи проходят в Харькове) не сумели этим воспользоваться. Еще один гол они забили. Но окончательный счет в матче установила Апанащенко, которой удался гол-красавец из-за пределов штрафной.

Украинки побеждают во втором матче подряд и возглавляют свою группу. В 1/16 финала женской Лиги Чемпионов выйдут победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места.

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