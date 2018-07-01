Украинская легкоатлетка Левченко завоевала бронзу на этапе "Бриллиантовой лиги"15 Читати новину українською
Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала бронзовую медаль на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже.
Левченко с третьей попытки взяла высоту 1,97 метра, установив лучший результат сезона.
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Обладательнице серебряной медали представительнице Бельгии Нафиссату Тиам украинка уступила только количеством попыток.
Еще одна украинка Екатерина Табашник заняла шестое место, показав результат 1,94 метра.
Золото этого этапа "Бриллиантовой лиги", завоевала спортсменка Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом.
Она показала не только лучший результат сезона в мире, но и установила рекорд соревнований преодолев отметку 2,04 метра.
Источник: 24 Канал
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