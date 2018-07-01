17:55
1 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
16°C 10°C
  • понедельник
    14°C 10°C
  • вторник
    18°C 12°C
  • среда
    23°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Наркозвезда Мундиаля Марадона. Религия "Роскосмоса"
Вєсті Кремля
19:58, 29 июня
Вести.UA. Жир. Парламентские лучи добра. Августо Матиос
Вєсті.UA
09:01, сегодня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 июня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. ПТУ и ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Украинская легкоатлетка Левченко завоевала бронзу на этапе "Бриллиантовой лиги"

15 Читати новину українською

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала бронзовую медаль на этапе "Бриллиантовой лиги" в Париже.

Левченко с третьей попытки взяла высоту 1,97 метра, установив лучший результат сезона.

Читайте также: Украинская легкоатлетка Прищепа финишировала второй на турнире во Франции

Обладательнице серебряной медали представительнице Бельгии Нафиссату Тиам украинка уступила только количеством попыток.

 

sᴜᴍᴍᴇʀ

Допис, поширений ＹＵＬＩＹＡ ＬＥＶＣＨＥＮＫＯ (@levchenkou)

Еще одна украинка Екатерина Табашник заняла шестое место, показав результат 1,94 метра.

Золото этого этапа "Бриллиантовой лиги", завоевала спортсменка Мария Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом.

Она показала не только лучший результат сезона в мире, но и установила рекорд соревнований преодолев отметку 2,04 метра.

 

Теги: Новости Украины Новости Франции Новости спорта легкая атлетика
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
сегодня, 16:02 Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
Злой Одессит 6246
Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
сегодня, 12:01 Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
Володимир Співаковський 691
Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
сегодня, 08:44 Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
Ольга Черненко 691
В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает
сегодня, 07:01 В Украине начали действовать правила округления суммы: как это работает
1898
Как привлечь в армию качественный личный состав?
30 июня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 1530
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук