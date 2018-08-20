Украинская песня 2018: яркие фото с грандиозного концерта

Масштабный концерт "Украинская песня / Ukrainian Song Project" состоялся во Львове 19 августа. Грандиозный проект собрал на стадионе "Арена Львов" три десятка лучших украинских артистов.

На одной сцене выступали "Вопли Видоплясова", Риапобой, Александр Пономарев, Злата Огневич, А.Torvald, Alyosha, MELOVIN, Tayanna, DILEMMA, Kadnay, Павел Табаков, Sonya Kay, Артем Пивоваров, Ivan NAVI и другие.

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Александр Пономарев

Иностранными хедлайнерами семичасового музыкального действа стала известная польская рок-группа CHEMIA, основателем и гитаристом которого является бывший глава Укрзализныци Войцех Бальчун.

Рок-группа CHEMIA

Специально для "Украинской песни 2018" поляки подготовили и исполнили одну песню на украинском языке – "Герой".

Вместе с именитыми исполнителями на гигантскую сцену в тот вечер вышли молодые группы и певцы, которые прошли отбор "Украинской песни 2018": TOLO4NYI, PATSYKI Z FRANEKA, PANCHYSHYN, LUMIERE, JULINOZA, Anna PETRAsh, RULADA, Secret Forest и Erômin.

Украинская песня 2018

Концерт на "Арене Львов" собрал более 13 тысяч зрителей.

Также уже известна дата следующего Национального проекта "Украинская песня / Ukrainian Song Project" – 17 августа 2019 года.

ВВ

Tayanna

Alyosha

Злата Огневич

MELOVIN

DILEMMA

О.Torvald

Фото: Руслан Литвин и Евгений Кравс