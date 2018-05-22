Украинская певица, гастролирующая и живущая в России, показала откровенное фото в купальнике

Молодая исполнительница из Украины Алина Гросу уже несколько лет живет и работает в Москве, однако часто приезжает на отдых в родные края. Недавно она побывала в Карпатах.

Так, артистка побывала в украинских Карпатах, где занималась активным отдыхом в горах, плавала в бассейне и делилась откровенными кадрами в сети.

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На одной из фотографий Алина продемонстрировала грудь в черном купальнике. Певицу часто подозревали в пользовании услугами пластических хирургов, но сама звезда никак это не комментировала.

"Наслаждаясь последними днями отдыха, вдохновляюсь и пишу вам сейчас очень прикольный, "качовый" трек. Есть предположение, каким он будет?", – говорится в подписи к фото.

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 21 Тра 2018 р. о 4:15 PDT

На других фото Гросу демонстрирует ягодицы и наслаждается отдыхом на одном из карпатских курортов. "Наверное те, кто родился рядом с Карпатами, привязаны к горам больше, чем к морю. По крайней мере, у меня именно так", – прокомментировала одну из фотографий уроженка города Черновцы.

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 20 Тра 2018 р. о 3:24 PDT

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 20 Тра 2018 р. о 7:04 PDT

Допис, поширений ALINA GROSU (@alina_grosu) 19 Тра 2018 р. о 9:47 PDT