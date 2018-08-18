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Украинская сборная отправилась на Чемпионат мира по боксу: кто будет представлять команду

56 Читати новину українською
Мужская сборная Украины по боксу
Мужская сборная Украины по боксу / Федерация бокса Украины

Старший тренер молодежной мужской сборной Украины Олег Малованюк, объявил состав команды на Чемпионат мира по боксу, который в ближайшие дни стартует в Венгрии.

Главный молодежный международный старт года пройдет с 20 по 31 августа в столице Венгрии – Будапеште.

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"Участие в нынешнем мировом первенстве прогнозируемо будут принимать действительно лучшие, которые получили это право, добывая важные победы на континентальных первенствах. Убежден в том, что сборной Украины под силу создать достойное сопротивление в борьбе за награды Чемпионата мира", – отметил старший тренер молодежной сборной Украины Олег Малованюк.

Итак, молодежную мужскую сборную Украины на Чемпионате мира будут представлять:

Весовая категория 52 кг – Юрий Томюк
Весовая категория 60 кг – Тарас Бондарчук
Весовая категория 64 кг – Максим Молодан
Весовая категория 69 кг – Александр Трутнев
Весовая категория 75 кг – Богдан Толмачев
Весовая категория 81 кг – Виталий Стальченко
Весовая категория 91 кг – Марат Григорян
Весовая категория +91 кг – Кирилл Стоянчев

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Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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