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      Украинская сенсация Ястремская представит страну на турнире WTA в Австралии

      44 Читати новину українською
      Даяна Ястремская
      Даяна Ястремская

      Третья ракетка Украины Даяна Ястремская со следующей недели стартует в основной сетке турнира WTA International в австралийском Хобарте.

      18-летняя украинка в первом раунде соревнований встретится с одной из победительниц квалификации.

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      В свою очередь, через квалификацию на турнир попробует пробиться другая украинка Екатерина Козлова (WTA 98), получившая в отборе 12 номер посева. В первом матче ей предстоит сыграть с француженкой Ириной Рамиалисон (WTA 386).

      А во втором круге квалификации с высокой степенью вероятности Козлова выйдет на третью сеяну – польку Магду Линетт.

      Отметим, что турнир в Хобарте состоится 7-12 января. Его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов.

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      Теги: Спорт Теннис Даяна Ястремская
      Источник: 24 Канал
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