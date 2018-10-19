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      Украинская сенсация Ястремская уступила в напряженном полуфинале турнира серии WTA

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      Даяна Ястремская уступила в полуфинале турнира в Люксембурге
      Даяна Ястремская уступила в полуфинале турнира в Люксембурге

      Украинская теннисистка Даяна Ястремская уступила в полуфинале турнира серии WTA в Люксембурге. Это мог быть второй подряд финал для украинки.

      Украинка в трех сетах проиграла швейцарке Белинди Бенчич. Уступив два гейма на своей подаче в первой партии, во втором сете Ястремская сама выполнила два брейка против одного в Бенчич.

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      На старте решающей партии украинка не реализовала два брейкпоинта, а дальше теннисистки дважды обменялись брейками. В девятом гейме Ястремская не воспользовалась шансом сделать еще один брейк и выйти подать на матч.

      В итоге игра перешла на тай-брейк, где с 1:2 Ястремская вышла вперед 4:2, но надолго отрыв не удержала. Уступая 2:4, Бенчич взяла пять из следующих шести розыгрышей и оформила путевку в финал. Девушки провели на корте почти 2,5 часа.

      Ястремская и Бенчич в прошлом году сыграли на турнире ITF, где сильнее была швейцарка. В этом сезоне в Нью-Хейвене украинка взяла реванш в финале квалификации.

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      На кортах в Люксембурге Даяна Ястремская обыграла Варвару Лепченко, Гарбине Мугурусу и Маргариту Гаспарян.

      В финале Бенчич (WTA 47) ждет лидер посева, девятая ракетка мира Юлия Гергес, которая ранее в борьбе победила Эжени Бушар.

      Напомним, что 18-летняя украинка боролась за выход в свой второй финал подряд. На прошлой неделе Ястремская стала победительницей в Гонконге, где дебютный титул выиграла в поединке против китаянки Ван Цян.

      Белинда Бенчич – Даяна Ястремская 2:1 (6:2, 3:6, 7:6)

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      Теги: Спорт Теннис Даяна Ястремская
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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