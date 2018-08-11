Украинская спортсменка установила уникальное достижение на Чемпионате Европы

Чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа, после победы на турнире в Берлине в 2018 году, установила уникальное достижение.

Украинка Прищепа была действующей чемпионкой Европы после победы на соревнованиях в Амстердаме в 2016 году. На Чемпионате Европы 2018 в Берлине она защитила свой титул чемпионки Европы. Прищепа стала первой, кому удалось это достичь.

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Стоит добавить, что до этого никто не сумел защитить титул чемпиона Европы, а дважды выиграть золотые награды чемпионата Европы удалось лишь Вере Николич из Югославии в 1966 и 1971 годах.

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