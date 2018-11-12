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      Украинская теннисистка Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

      68 Читати новину українською
      Даяна Ястремская
      Даяна Ястремская

      12 ноября Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг.

      На две строчки обновился рекорд Дайаны Ястремской. Ранее лучшим результатом украинки было 60-е место (по данным на 22 октября).

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      Также на десять позиций после выступления в Лиможе поднялась Катарина Завацкий – с 193 места на 183-е. Первую сотню замкнула украинка Екатерина Козлова, сохранив свое 99 место.

      Во второй сотне рейтинга Женской теннисной ассоциации еще четверо украинских теннисисток: Ангелина Калинина (111), Марта Костюк (118), Екатерина Бондаренко (133).

      Что касается первой ракетки Украины Элина Свитолина, то она завершает год на 4 позиции в мировом рейтинге.

      Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA

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      Теги: Спорт Элина Свитолина Даяна Ястремская Теннис
      Источник: 24 Канал
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