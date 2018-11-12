Украинская теннисистка Ястремская установила личный рекорд в рейтинге WTA

12 ноября Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг.

На две строчки обновился рекорд Дайаны Ястремской. Ранее лучшим результатом украинки было 60-е место (по данным на 22 октября).

Читайте также: Теннис: 16-летняя украинка Снигур выиграла первый профессиональный титут турнира ITF в Турции

Также на десять позиций после выступления в Лиможе поднялась Катарина Завацкий – с 193 места на 183-е. Первую сотню замкнула украинка Екатерина Козлова, сохранив свое 99 место.

Во второй сотне рейтинга Женской теннисной ассоциации еще четверо украинских теннисисток: Ангелина Калинина (111), Марта Костюк (118), Екатерина Бондаренко (133).

Что касается первой ракетки Украины Элина Свитолина, то она завершает год на 4 позиции в мировом рейтинге.

Украинские теннисистки в обновленном рейтинге WTA

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24