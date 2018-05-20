Украинская теннисистка Свитолина победила первую ракетку мира в Риме
Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в финале турнира Internazionali BNL d'Italia - Premier 5 в Риме. Первая ракетка Украины встретилась в поединке с лучшей теннисисткой мира румынкой Симоной Халеп.
В финальном поединке украинка оказалась сильнее румынки и победила соперницу – она обыграла представительницу Румынии со счетом 6:0, 6:4.
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Свитолина получила третий титул WTA в сезоне и выиграла восьмой финал подряд (Тайбэй, Дубай, Стамбул, Рим, Торонто – в 2017 и Брисбен и Дубай уже в 2018).
Украинская теннисистка победила в Риме второй год подряд.
Смотрите видео победы теннисистки Элины Свитолиной в финале турнира Internazionali BNL d'Italia – Premier 5 в Риме
Источник: 24 Канал
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